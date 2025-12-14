14 декабря, 06:19Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты не принимают и не выпускают самолеты.
Ограничения в столичных аэропортах были введены на фоне сообщений об отражении атаки украинских БПЛА на город. По информации Сергея Собянина, на подлете к Москве был сбит один дрон.
Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб.
