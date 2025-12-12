12 декабря, 19:24Транспорт
Временные ограничения сняты в столичных аэропортах
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он рассказал, что во время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, который выполнял рейс во Внуково.
Временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства столичных аэропортов вечером в пятницу, 12 декабря. Из-за мер, принятых для обеспечения безопасности полетов, могли происходить корректировки в расписании рейсов.
Кроме того, ограничения из-за сигнала "Ковер" уже вводились в Шереметьево утром 12 декабря. Спустя время воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.
Днем того же дня ограничения оказались сняты, но через какое-то время были введены вновь. Спустя несколько часов ограничительные меры оказались отменены.