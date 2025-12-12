Временные ограничения сняты в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он рассказал, что во время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, который выполнял рейс во Внуково.

Временные ограничения были введены в периметре воздушного пространства столичных аэропортов вечером в пятницу, 12 декабря. Из-за мер, принятых для обеспечения безопасности полетов, могли происходить корректировки в расписании рейсов.

Кроме того, ограничения из-за сигнала "Ковер" уже вводились в Шереметьево утром 12 декабря. Спустя время воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Днем того же дня ограничения оказались сняты, но через какое-то время были введены вновь. Спустя несколько часов ограничительные меры оказались отменены.

