В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения начали применять в Шереметьево утром 12 декабря. Приостанавливался вылет самолетов, однако аэропорт продолжал обеспечивать прием рейсов.

Позже Шереметьево возобновил обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет по согласованию с соответствующими органами. Через время ограничения были сняты, однако потом их снова ввели.

Аэропорт призывал быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.