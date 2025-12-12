Ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности ввели в указанных авиагаванях утром 12 декабря. Аналогичные ограничения действовали в Шереметьево из-за действия сигнала "Ковер".

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Актуальную информацию граждане могут узнать через онлайн-табло и управление бронированием на сайте.

Меры безопасности в воздушных гаванях вводились в связи с атакой вражеских беспилотников на Москву. На месте падения обломков работали экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.