Четыре человека погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Смоленской области погибли 4 человека, еще 10 ранены. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он уточнил, что ВСУ атаковали предприятие ПАО "Дорогобуж". Погибшими оказались сотрудники, выполнявшие профессиональный служебный долг. Всех пострадавших доставили в больницу.

Губернатор добавил, что после ЧП все школы в Смоленской области переведены на дистанционный режим обучения. Занятия в детских садах отменили.

Ранее ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Брянской области. В результате атаки здание оказалось полностью уничтожено. При этом пострадавших не было.

До этого украинские военные атаковали в Брянской области двигавшийся маршрутный автобус, в котором находились пассажиры. Удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе. В результате случившегося никто не пострадал.

