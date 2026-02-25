Билеты на спектакли из весенней театральной афиши можно приобрести в "Мосбилете"

Фото: mayakovsky.ru

Москвичам представили весеннюю театральную афишу. Горожане могут посетить 9 спектаклей в 3 легендарных театрах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, постановку "Таланты и поклонники" можно увидеть 28 февраля и 30 марта в Театре Маяковского. Это спектакль-размышление о природе дара и двойственной игре, которую театр ведет с реальностью.

Там же 1 и 18 марта можно увидеть постановку "Евгений Онегин" режиссера Егора Перегудова. Он предлагает взглянуть на "энциклопедию русской жизни" через призму природных стихий.

Спектакль "Багдадский вор и черная магия" представят 13 и 14 марта. Это восточная сказка с живой музыкой, полетами под колосниками, видеопроекциями и различными перевоплощениями.

Тем временем в театре "Школа драматического искусства" покажут постановку "Чехов в 3D" – триптих по ранним водевилям писателя "Предложение" и "Медведь", а также монологу "О вреде табака". Показы пройдут 5–6 марта и 10 апреля.

Спектакль "Собака с дамочкой" представят 18 марта и 8 апреля. Зрителям предлагается посмотреть на рассказ Антона Чехова "Дама с собачкой", в центре которого окажется не человек, а животное.

Показы постановки "Идеальный муж" по одноименной пьесе Оскара Уайльда состоятся 11 и 15 апреля. Историю расскажут под аккомпанемент оригинальной музыки Григория Ауэрбаха, используя стихи Уайльда в переводах Михаила Кузмина и Николая Гумилева.

В свою очередь, театр "Человек" представит спектакль "Закат Европы" 26 февраля, 7 и 26 марта. "Закат Европы" – это обращение к абсурдистской пьесе Эжена Ионеско "Бред вдвоем". Режиссер Федор Торстенсен создал притчу о бездомности и любви на фоне надвигающейся катастрофы.

Сатирическую комедию "Странный господин" по мотивам пьесы Мольера "Господин де Пурсоньяк" в постановке Владимира Скворцова можно посмотреть 27 февраля, 22 марта и 5 апреля. Режиссер перенес классический сюжет в мир современных аниматоров.

Также в театре 28 февраля и 29 марта покажут спектакль "Причал". Он основан на первом киносценарии Геннадия Шпаликова – одного из ключевых представителей поколения оттепели, чье имя стоит в одном ряду с Андреем Тарковским и Василием Шукшиным.

Билеты на перечисленные постановки можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что театр "Шалом" проведет бесплатное чаепитие для детей, посетивших спектакль "В начале было..." в костюмах принцев и принцесс, 8 марта. Для участия горожанам надо забронировать стол в Pasta Queen на 13:00 в указанную дату с пометкой "на чаепитие". На входе необходимо предъявить билет на постановку.