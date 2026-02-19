"Мосбилет" опубликовал эксклюзивное видео с Михаилом Ефремовым

Проект "Мосбилет" опубликовал в своих социальных сетях эксклюзивное видео с репетиции спектакля "Без свидетелей", главные роли в котором играют Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

В ролике из театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" также есть кадры с режиссером спектакля Михалковым и одним из авторов сценической версии Александром Адабашьяном.

В постановке рассказывается история бывших мужа и жены. Герой приходит с хлопушкой и шутками, но за этим визитом скрываются попытка спасти собственную жизнь от разрушительной правды. Разговор быстро выходит за рамки ностальгии.

Представитель "Мосбилета" Андрей Любушкин отметил, что на сайте проекта появится целая серия роликов с репетиций самых известных спектаклей московских театров.

"Мы планируем приоткрывать зрителям театральное закулисье. В наших роликах они смогут узнать, как идет репетиционный процесс у знаменитых актеров, а также что происходит в театрах во время подготовки спектаклей", – приводит его слова Агентство "Москва".

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

В июне 2020 года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Суд приговорил артиста к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

В сентябре 2025 года Ефремов стал актером театра "Мастерская 12". Михалков рассказал, что артист лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность. В феврале Ефремов принял участие в предпремьерном прогоне спектакля "Без свидетелей". Премьера назначена на 25 и 26 марта.