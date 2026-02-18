Форма поиска по сайту

18 февраля, 19:27

Шоу-бизнес
Съемки сериала с Михаилом Ефремовым пройдут в Москве в 2026 году

"Положительный герой": что известно о новом сериале с участием Михаила Ефремова

Первый сериал с Михаилом Ефремовым после его освобождения из колонии выйдет в 2027 году, рассказали создатели картины. По их словам, съемки состоятся в столице и займут примерно три месяца. Подробности – в материале Москвы 24.

Роль писали под Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сериал с актером Михаилом Ефремовым, который освободился из колонии в апреле 2025 года по УДО, выйдет в 2027 году, рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.

"Михаил Ефремов сыграет положительную роль", – добавил постановщик.

В беседе с журналистами он уточнил, что съемки планировалось начать зимой 2026 года. По словам Кальварского, они запланированы в Москве и продолжатся примерно три месяца.

Осенью 2025 года стало известно, что сериал снимут для одной из онлайн-платформ, сообщает сайт "Комсомольской правды". При этом отмечалось, что Ефремов исполнит главную роль. Жанр сериала, по словам создателей, – антиутопия.

Ранее Кальварский рассказывал журналистам, что Ефремова выбрали из-за его профессионализма и легкости работы с ним. Постановщик отметил, что роль в сериале писалась именно под Михаила.

Миша просто большой русский артист. Я пригласил его в проект, потому что есть желание работать с другом и с прекрасным артистом. Эта роль для него. С Мишей крайне легко. Мы с ним работали много раз. Это большой профессионал, он всегда все играет, всегда готов, у него всегда выучен текст. Он очень порядочный и приличный человек, никогда не опаздывает. Самое главное, что участвует в развитии своего персонажа, что-то предлагает, а не просто заучивает роль.
Сергей Кальварский
медиаменеджер, кинорежиссер, продюсер

Кальварский подчеркнул, что не переживает за свою репутацию, работая с Ефремовым. Постановщик отметил, что актер совершил "страшный проступок и преступление", но уже понес наказание за содеянное.

Полный аншлаг

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП в центре Москвы. В результате столкновения его автомобиля с фургоном погиб водитель грузовой машины. Осенью 2020-го актера приговорили к восьми годам колони общего режима. Позже срок сократили до семи с половиной лет.

Актер вышел на свободу по УДО в апреле 2025 года, и уже в сентябре его приняли в труппу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

Первые закрытые спектакли с участием Ефремова прошли 13 и 14 февраля 2026 года, сообщили СМИ. Михаил появился на сцене в постановке "Без свидетелей" по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой. Его партнершей стала Анна Михалкова.

Среди гостей на спектакле были замечены актеры Михаил Горевой, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, писатель Александр Цыпкин, художник-постановщик Александр Адабашьян, режиссер Никита Высоцкий, телеведущие Екатерина и Александр Стриженовы и другие знаменитости. Перед началом действия режиссер спектакля Никита Михалков предупредил публику, что это прогон-репетиция и "первый показ на зрителях", поэтому по ходу будут вноситься правки.

Как сообщили журналисты, зрители тепло приняли постановку. Народный артист РФ Сергей Шакуров отметил, что Ефремов и Михалкова сыграли "на одном дыхании", а сама работа требовала немалых усилий из‑за высокой требовательности режиссера.

"Мишу с нетерпением ждали. И он справился с ролью. Хотя работа была не из легких. Ему пришлось попотеть", – сказал Шакуров.

Никита Высоцкий заявил, что постановка получилась самостоятельной, хорошо выполненной и зрелищной.

"Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше", – сказал он в беседе с "Национальной службой новостей".

Екатерина Стриженова в своем блоге также выразила восхищение игрой актеров и похвалила разбор полетов от Никиты Михалкова.

Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова!
Екатерина Стриженова
телеведущая, заслуженная артистка РФ

Полноценная премьера спектакля "Без свидетелей" пройдет 25 и 26 марта. Первые билеты начали продавать 9 февраля в кассах театра, которые раскупили за четыре часа. Место в первом ряду, по разным данным, стоило от 25 до 31 тысячи рублей, на сторонних площадках – почти вдвое дороже.

