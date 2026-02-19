Форма поиска по сайту

ТАСС: суд рассмотрит иск об изъятии имущества разработчика Leonardo 20 февраля

Суд рассмотрит иск об изъятии имущества разработчика Leonardo 20 февраля – СМИ

Фото: depositphotos/belchonock

Никулинский районный суд Москвы 20 февраля проведет закрытое заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества у разработчика системы бронирования авиабилетов Leonardo компании "Сирена-трэвел". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Рассмотрение дела по существу назначено на 09:40 утра. Детали исковых требований и перечень имущества, которое надзорное ведомство требует обратить в доход государства, пока не раскрываются в связи с закрытым форматом процесса.

Ранее стало известно, что разработчик системы бронирования Leonardo и оператор системы расчетов на авиатранспорте нарушали закон о защите инфраструктуры. Прокуратура выявила нарушения в деятельности АО "Сирена-Трэвел".

Также было установлено, что разработчик системы и оператор были приобретены коррупционным путем. Отмечается, что они находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем.

