Личные данные клиентов Vietnam Airlines попали в открытый доступ

Фото: 123RF/langdu8x

Персональные сведения клиентов компании Vietnam Airlines попали в открытый доступ из-за неполадок, возникших в сфере безопасности у одной из партнерских онлайн-платформ, которая управляется глобальной технологической корпорацией. Об этом сообщает авиаперевозчик, передает ТАСС.

В авиакомпании пояснили, что в открытый доступ попали имена, адреса электронной почты и номера телефонов пассажиров. При этом перевозчик является не единственным, кто пользуется услугами онлайн-платформы, пострадавшей от неполадок.

В настоящее время Vietnam Airlines вместе с властями, партнерами и экспертами по кибербезопасности расследует данный инцидент, оценивает ущерб от случившегося и усиливает меры безопасности. Для защиты личных данных перевозчик посоветовал пассажирам сменить пароли от учетных записей в программе лояльности и связанные с ними адреса электронной почты, а также с осторожностью относиться к подозрительным письмам или звонкам от якобы сотрудников авиакомпании.

Vietnam Airlines каждый день выполняет примерно 300 внутренних рейсов по стране. Также перевозчик осуществляет перелеты в 20 стран, в том числе в Россию. В мае этого года было возобновлено прямое регулярное авиасообщение между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва.

Ранее был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково. Из-за этого работа ресурса была ограничена. Представители воздушной гавани принесли извинения за доставленные неудобства. При этом, несмотря на инцидент, аэропорт работал в обычном режиме. Регистрация на рейсы также проводилась штатно.

