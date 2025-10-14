14 октября, 11:02Происшествия
Личные данные клиентов Vietnam Airlines попали в открытый доступ
Фото: 123RF/langdu8x
Персональные сведения клиентов компании Vietnam Airlines попали в открытый доступ из-за неполадок, возникших в сфере безопасности у одной из партнерских онлайн-платформ, которая управляется глобальной технологической корпорацией. Об этом сообщает авиаперевозчик, передает ТАСС.
В авиакомпании пояснили, что в открытый доступ попали имена, адреса электронной почты и номера телефонов пассажиров. При этом перевозчик является не единственным, кто пользуется услугами онлайн-платформы, пострадавшей от неполадок.
В настоящее время Vietnam Airlines вместе с властями, партнерами и экспертами по кибербезопасности расследует данный инцидент, оценивает ущерб от случившегося и усиливает меры безопасности. Для защиты личных данных перевозчик посоветовал пассажирам сменить пароли от учетных записей в программе лояльности и связанные с ними адреса электронной почты, а также с осторожностью относиться к подозрительным письмам или звонкам от якобы сотрудников авиакомпании.
Vietnam Airlines каждый день выполняет примерно 300 внутренних рейсов по стране. Также перевозчик осуществляет перелеты в 20 стран, в том числе в Россию. В мае этого года было возобновлено прямое регулярное авиасообщение между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва.
Ранее был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково. Из-за этого работа ресурса была ограничена. Представители воздушной гавани принесли извинения за доставленные неудобства. При этом, несмотря на инцидент, аэропорт работал в обычном режиме. Регистрация на рейсы также проводилась штатно.
