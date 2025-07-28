Что известно о масштабной хакерской атаке на "Аэрофлот"

28 июля хакеры атаковали сервисы "Аэрофлота", из-за чего компании пришлось отменить десятки внутренних и международных рейсов. Подробнее – в материале Москвы 24.
Тотальный сбой
Утром 28 июля "Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем, что привело к нарушению работы пассажирских сервисов в аэропорту Шереметьево. В результате компания изменила график прилетов и вылетов самолетов, в том числе перенесла и отменила некоторые рейсы. Перевозчик призвал следить пассажиров за расписанием на онлайн-табло, которые есть на сайте, и в самой воздушной гавани.
Позже "Аэрофлот" заявил об отмене сначала 42, а потом 54 парных рейсов. В частности, из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу и Челябинск и обратно. Пассажиров попросили забрать багаж из зала выдачи и покинуть аэропорт, чтобы избежать больших скоплений людей. Им также сообщили, что переоформить билеты и вернуть деньги можно в течение следующих 10 дней.
Ответственность за сбой в работе систем взяли на себя хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, о чем они сообщили в социальных сетях.
Хакеры утверждают, что в течение года находились внутри системы авиаперевозчика, поэтому успели получить и выгрузить 22 Тбайта данных баз истории перелетов и всей сопутствующей информации, включая корпоративную почту. Также они якобы уничтожили около 7 тысяч физических и виртуальных серверов компании. Злоумышленники добавили, что украли персональные данные россиян, когда-либо пользовавшихся услугами "Аэрофлота".
При этом информация об утечке персональных данных сотрудников аэропорта и клиентов пока не подтверждена, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
"Роскомнадзор следит за ситуацией. Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами. Роскомнадзор ожидает информацию от "Аэрофлота" и примет решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств", – сказано в сообщении.
При этом Генпрокуратура РФ уже начала проверку в связи с произошедшим. Ведомство пообещало проследить за тем, как соблюдаются права пассажиров при перевозках. Там же добавили, что в ходе прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
После атаки в Минтрансе России заявили, что вместе с Росавиацией и "Аэрофлотом" начали пересаживать пассажиров на рейсы компаний "Победа" и "Россия".
Также "Аэрофлот" планирует выполнить оставшиеся 206 полетов из 260 запланированных, сообщили в Минтрансе. В приоритете находятся рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.
Тревожный сигнал
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о якобы атаках хакерских группировок.
"Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию", – отметил представитель Кремля.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН отметил, что потеря базы данных приведет к тому, что сотрудникам "Аэрофлота" придется регистрировать пассажиров вручную. Эксперт отметил, что инцидент спровоцирует большие проблемы.
Эксперт добавил, что ситуация может привести к коллапсу: время ожидания вырастет в несколько раз, а компании придется долго разбираться с претензиями и возвращать деньги пассажирам. Вполне вероятны и судебные иски.
При этом ведущий аналитик отдела мониторинга IT-компании Алексей Козлов рассказал РИА Новости, что убытки от атаки могут дойти до десятков миллионов долларов.
Восстановление авиакомпании после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода. За это время необходимо восстановить критические системы, настроить защиту и пересмотреть все процессы. Если инфраструктура разрушена полностью, а резервные копии недоступны, стабилизация может затянуться до года, добавил Алексей Козлов.
Жалобы пассажиров на произошедшее также не заставили себя ждать.
"Мой вылет должен был состояться из Еревана в Москву сегодня днем, утром мне пришло сообщение от "Аэрофлота" об отмене рейса. В срочном порядке я начала искать варианты вылета, поскольку мне нужно быть завтра уже в столице. Пыталась решить вопрос через чат-бот авиакомпании, но, к сожалению, выбрать нужный маршрут для переноса рейса мне не удалось, все получилось решить через горячую линию "Аэрофлота". Из минусов – пришлось подождать на линии больше часа, поскольку был большой наплыв звонков. Спустя час оператор онлайн переоформила мой билет на сегодняшний вечерний рейс. Считаю, что мне повезло, поскольку с таким потоком отмен рейсов и задержек перенести полет на этот же день – большая удача (билет был возвратный)", – рассказала Москве 24 пассажирка "Аэрофлота" Анна Ошарина.
При этом многие писали в Сети, что сидят в аэропортах уже не один час, надеясь на вылет.
"Из Калининграда все рейсы "Аэрофлота" отменены. Вот жду, наверное, и мой отменят", "я сижу в Шереметьево. Ни одного самолета "Аэрофлота" не вылетело с 10 утра", – писали пользователи.
Однако некоторые комментаторы уверяли, что рейсы вылетают, но не вовремя.
"Не надо вводить в заблуждение людей! Рейсы вылетают, но с задержками!", "не надо здесь волнение поднимать. Люди сидят и спокойно ждут решения проблемы. Притом никто не возмущается и не качает права. Все все понимают. Но не вводите людей в заблуждение тоже по поводу вылетов", – писали другие пассажиры в обсуждениях в социальных сетях.
Позже в Минтрансе со ссылкой на слова замминистра транспорта Владимира Потешкина сообщили, что "Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево имеют все необходимые ресурсы, чтобы нормализовать ситуацию. Вместе с Росавиацией они разработали план действий для решения. Кроме того, в Шереметьево организовали круглосуточное информирование: стойки и QR-коды "Узнай свой рейс" с данными на русском и английском языках. Оказавшиеся в сложной ситуации могут получить помощь по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.