28 июля, 18:11Транспорт
Минтранс РФ начал принимать допмеры для нормализации работы "Аэрофлота"
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Минтранс России начал принимать дополнительные меры для урегулирования ситуации с авиаперевозками "Аэрофлота", сообщается в пресс-службе ведомства.
Замминистра транспорта Владимир Потешкин провел в Шереметьево встречу с представителями Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании, в ходе которой был разработан план действий для дальнейшего улучшения ситуации.
В частности, приоритет получили рейсы, следующие на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за границу, включая полеты на широкофюзеляжных самолетах.
К настоящему моменту "Аэрофлот" отменил 54 парных рейса в оба направления, намеченных на 28 июля. При этом остальные 206 рейсов из 260 запланированных готовы к вылету.
Однако в случае дальнейших вынужденных отмен число рейсов на маршрутах с альтернативными перевозчиками будет сокращаться. В Минтрансе заверили, что уже приступили к работе с ними, чтобы обеспечить правильный подход к ценообразованию на билеты.
Вместе с тем кассы и процедуры переоформления билетов были настроены прежде всего для удобства пассажиров с детьми, маломобильных граждан и участников СВО. Дополнительно ведется информирование и работа с трансферными пассажирами.
Потешкин подчеркнул, что у "Аэрофлота" и Шереметьево есть все ресурсы для стабилизации ситуации.
Сейчас в каждом терминале Шереметьево организовано круглосуточное информирование, включая стойки, QR-коды "Узнай свой рейс" с данными на русском и английском языках.
Пассажирам предоставляется бесплатная питьевая вода, круглосуточные комнаты матери и ребенка, а также детские зоны. В режиме 24/7 люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться специальными залами.
В свою очередь, для сотрудников "Аэрофлота" на территории аэропорта созданы дополнительные рабочие места.
Несмотря на произошедший сбой в работе ИТ-инфраструктуры, "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, заверил авиаперевозчик в своем телеграм-канале.
Совместно с профильными ведомствами и партнерами авиакомпании принимаются все необходимые меры для устранения последствий сбоя. Также продолжается обслуживание воздушных судов и работа по взаимодействию с пассажирами.
В "Аэрофлоте" призвали пассажиров, представителей СМИ и владельцев телеграм-каналов не верить недостоверной информации о компании, уточнив, что все корректные данные публикуются на официальных площадках перевозчика.
Пассажирам отмененных рейсов же рекомендовали ознакомиться в ранее опубликованных материалах с информацией о возврате и переоформлении билетов.
Вместе с тем в случае задержки, отмены или переноса рейса авиакомпанией для обращений пассажиров остается доступна горячая линия по защите прав потребителей, пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.
Специалисты ведомства предоставят все необходимые сведения, включая возможность обмена билета, возврат денежных средств и компенсацию морального ущерба от перевозчика.
Помощь можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.
Также в ведомстве напомнили, что в случае задержки внутренних рейсов пассажир может отказаться от полета и потребовать полного возврата стоимости билета. Ему также полагается компенсация убытков, возмещение морального вреда и штраф с перевозчика за опоздание в пункт назначения.
При этом для международных рейсов применяются нормы международного права РФ.
В настоящее время Роскомнадзор не подтвердил утечку и компрометацию персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота". В беседе с ТАСС ведомство подчеркнуло, что продолжает следить за ситуацией.
Федеральная служба также ожидает информацию непосредственно от самого "Аэрофлота", после получения которой, а также с учетом всех обстоятельств, будет принято решение о необходимости проверки.
Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел в понедельник, 28 июля, в аэропорту Шереметьево. Перевозчик предупредил о возможных неполадках в работе сервисов.
В связи с этим Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа".
Причиной сбоя стала хакерская атака. В связи с этим Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сообщил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.
Пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" пересадят на самолеты других авиакомпаний