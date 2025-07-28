Минтранс РФ начал принимать допмеры для нормализации работы "Аэрофлота"

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Минтранс России начал принимать дополнительные меры для урегулирования ситуации с авиаперевозками "Аэрофлота", сообщается в пресс-службе ведомства.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин провел в Шереметьево встречу с представителями Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании, в ходе которой был разработан план действий для дальнейшего улучшения ситуации.

В частности, приоритет получили рейсы, следующие на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за границу, включая полеты на широкофюзеляжных самолетах.

К настоящему моменту "Аэрофлот" отменил 54 парных рейса в оба направления, намеченных на 28 июля. При этом остальные 206 рейсов из 260 запланированных готовы к вылету.

Однако в случае дальнейших вынужденных отмен число рейсов на маршрутах с альтернативными перевозчиками будет сокращаться. В Минтрансе заверили, что уже приступили к работе с ними, чтобы обеспечить правильный подход к ценообразованию на билеты.

Вместе с тем кассы и процедуры переоформления билетов были настроены прежде всего для удобства пассажиров с детьми, маломобильных граждан и участников СВО. Дополнительно ведется информирование и работа с трансферными пассажирами.

Потешкин подчеркнул, что у "Аэрофлота" и Шереметьево есть все ресурсы для стабилизации ситуации.

Сейчас в каждом терминале Шереметьево организовано круглосуточное информирование, включая стойки, QR-коды "Узнай свой рейс" с данными на русском и английском языках.

Пассажирам предоставляется бесплатная питьевая вода, круглосуточные комнаты матери и ребенка, а также детские зоны. В режиме 24/7 люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться специальными залами.

В свою очередь, для сотрудников "Аэрофлота" на территории аэропорта созданы дополнительные рабочие места.

Несмотря на произошедший сбой в работе ИТ-инфраструктуры, "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, заверил авиаперевозчик в своем телеграм-канале.

Совместно с профильными ведомствами и партнерами авиакомпании принимаются все необходимые меры для устранения последствий сбоя. Также продолжается обслуживание воздушных судов и работа по взаимодействию с пассажирами.

В "Аэрофлоте" призвали пассажиров, представителей СМИ и владельцев телеграм-каналов не верить недостоверной информации о компании, уточнив, что все корректные данные публикуются на официальных площадках перевозчика.

Пассажирам отмененных рейсов же рекомендовали ознакомиться в ранее опубликованных материалах с информацией о возврате и переоформлении билетов.

Вместе с тем в случае задержки, отмены или переноса рейса авиакомпанией для обращений пассажиров остается доступна горячая линия по защите прав потребителей, пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

Специалисты ведомства предоставят все необходимые сведения, включая возможность обмена билета, возврат денежных средств и компенсацию морального ущерба от перевозчика.

Помощь можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.

Также в ведомстве напомнили, что в случае задержки внутренних рейсов пассажир может отказаться от полета и потребовать полного возврата стоимости билета. Ему также полагается компенсация убытков, возмещение морального вреда и штраф с перевозчика за опоздание в пункт назначения.

При этом для международных рейсов применяются нормы международного права РФ.

В настоящее время Роскомнадзор не подтвердил утечку и компрометацию персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота". В беседе с ТАСС ведомство подчеркнуло, что продолжает следить за ситуацией.

Федеральная служба также ожидает информацию непосредственно от самого "Аэрофлота", после получения которой, а также с учетом всех обстоятельств, будет принято решение о необходимости проверки.

Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел в понедельник, 28 июля, в аэропорту Шереметьево. Перевозчик предупредил о возможных неполадках в работе сервисов.

В связи с этим Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа".

Причиной сбоя стала хакерская атака. В связи с этим Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сообщил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.