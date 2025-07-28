"Аэрофлот" рассказал, как действовать при отмене рейса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"Аэрофлот" объяснил, что делать пассажирам в случае отмены их рейса из-за сбоя. Рекомендации приведены в телеграм-канале авиакомпании.

В частности, вернуть деньги за купленные билеты можно в канале их приобретения. При этом перевозчик предупредил, что средства за те билеты, которые были оформлены в кассах и на сайте "Аэрофлота", можно будет получить после восстановления работы IT-систем компании.

Кроме того, пассажиры могут переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней. Перевозчик уточнил, что такая возможность появится лишь после восстановления работы IT-систем компании.

Если же пассажир начал перемещение по маршруту, который выполняется с пересадкой, а второй рейс был отменен, то в этом случае ему будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами.

В "Аэрофлоте" добавили, что участникам спецоперации, несопровождаемым детям, пассажирам с ограниченными возможностями по здоровью и тем, кому потребуется специальное обслуживание, тоже будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами.

Перевозчик подчеркнул, что ускорит процессы переоформления билетов и возобновления программы полетов только после восстановления своих IT-систем. В настоящее время авиакомпания продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений.

"Рейсы за 28 июля выполняются, но не в полном объеме суточного плана полетов", – заключили в "Аэрофлоте".

В свою очередь, руководитель одного аналитического центра Владимир Ульянов в беседе с радио КП предположил, что хакерам, из-за которых в работе "Аэрофлота" произошел сбой, могли попасть данные, высылаемые человеком при оформлении билета – ФИО, паспортные и контактные сведения, а также информация по перелетам.

"Уверен, что платежные сведения находятся в безопасности, в зашифрованном виде", – добавил Ульянов.

При этом он выразил уверенность в том, что хакерская атака на авиакомпанию не скажется на безопасности полетов самолетов.

Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел в понедельник, 28 июля, в аэропорту Шереметьево. Именно поэтому перевозчик предупредил о возможных неполадках в работе сервисов. В результате авиакомпания отменила почти 50 пар рейсов.

В связи с этим Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Аэропорт Шереметьево также оказывает поддержку пассажирам. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование.

Причиной сбоя стала хакерская атака. В связи с этим Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сообщил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.

