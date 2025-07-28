Аэропорт Жуковский предупредил об ограничениях доступа к сайту из-за неполадок

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сайт аэропорта Жуковский недоступен из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Внутренние информационные системы аэропорта при этом исправны. Рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием.

В пресс-службе принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что специалисты работают над устранением проблемы.

Для получения актуальной информации необходимо обращаться в справочную службу аэропорта по номеру +7 (495) 228-96-10 или на горячие линии авиакомпаний-партнеров.

Ранее из-за сбоя в работе своих систем авиакомпания "Аэрофлот" отменила почти 50 пар рейсов. В компании предупредили о неполадках в аэропорту Шереметьево и отметили, что специалисты занимаются минимизацией рисков.

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров при осуществлении перевозок.

