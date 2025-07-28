Сбой в работе систем "Аэрофлота" стал результатом атаки хакеров

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Сбой в работе систем "Аэрофлота" является результатом хакерской атаки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящий момент в терминалах продолжает функционировать мобильная приемная. Также открыта горячая линия 8 (999) 663-38-09.

В понедельник, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой. В авиакомпании предупредили о неполадках в аэропорту Шереметьево. В результате "Аэрофлот" отменил почти 50 пар рейсов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достаточно тревожными сообщения об атаках хакерских группировок на инфраструктуру компании. Угроза сохраняется для всех крупных российских перевозчиков, которые оказывают услуги населению, добавил представитель Кремля.

