28 июля, 13:09Технологии
Сбой в работе систем "Аэрофлота" стал результатом атаки хакеров
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сбой в работе систем "Аэрофлота" является результатом хакерской атаки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
"Организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящий момент в терминалах продолжает функционировать мобильная приемная. Также открыта горячая линия 8 (999) 663-38-09.
В понедельник, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой. В авиакомпании предупредили о неполадках в аэропорту Шереметьево. В результате "Аэрофлот" отменил почти 50 пар рейсов.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достаточно тревожными сообщения об атаках хакерских группировок на инфраструктуру компании. Угроза сохраняется для всех крупных российских перевозчиков, которые оказывают услуги населению, добавил представитель Кремля.
Хакерская атака стала причиной сбоя в работе систем "Аэрофлота"