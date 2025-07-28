"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сбой произошел в работе информационных систем "Аэрофлота". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик в связи с произошедшим предупредил о возможных неполадках в работе сервисов в аэропорту Шереметьево. Кроме того, по этой причине будут внесены изменения в график вылета и прилета самолетов, в том числе авиакомпания не исключила возможной отмены или переноса рейсов.

Пассажиров попросили отслеживать информацию о самолетах с помощью онлайн-табло на сайте и в аэропорту, а также призвали слушать объявления по громкой связи в воздушной гавани.

В "Аэрофлоте" уточнили, что сейчас специалисты занимаются минимизацией рисков, связанных с выполнением производственного плана полетов, и возобновлением работы сервисов. Перевозчик попросил прощения за доставленные неудобства.

Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Кроме того, в случае задержки рейса гражданам с детьми до семи лет должны предоставить доступ к комнате матери и ребенка. Также клиенты должны быть обеспечены двумя телефонными звонками или двумя сообщениями по электронной почте в случае, если рейс задерживается на более чем два часа.

