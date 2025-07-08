Шереметьево опроверг информацию о дефиците трапов и буксиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аэропорт Шереметьево опроверг в телеграм-канале информацию о том, что причиной транспортного коллапса в воздушной гавани стала нехватка трапов и буксировочных бригад.

По данным пресс-службы объекта, причиной длительного обслуживания и большого числа задержанных рейсов стали ограничения на использование воздушного пространства. Публикуемая в СМИ информация о дефиците трапов, буксиров и другого оборудования не соответствует действительности.

Техники и персонала у Шереметьево и дочерних компаний достаточно для обслуживания утвержденного расписания, кроме того, есть резерв. Руководство аэропорта и авиакомпаний находилось на рабочем месте все выходные в круглосуточном режиме, говорится в публикации.

В пресс-службе напомнили, что с 5 по 8 июля ограничения вводились в нескольких аэропортах, в том числе московских. Шереметьево был закрыт 5 июля с 09:30 до 12:39.

Каждый час там обслуживаются до 55 самолетов. Закрытие воздушного пространства в пиковое время привело к смещению свыше 150 рейсов. Некоторые авиакомпании отменили их, но в это время аэропорт обслуживал не 50 рейсов в час, а 100–120 – в течение нескольких часов. В связи с этим потребовалось увеличить персонал и используемую технику.

Во всех зонах пассажиры могли получить бесплатную воду. Более того, гражданам предоставлялись все необходимые данные о текущем плане вылета.

При этом, отметили в пресс-службе, во время повышенной загруженности нарушений требований транспортной безопасности выявлено не было. В ходе досмотра обнаружили 89 предметов, запрещенных к перемещению. Все подразделения работали штатно, без сбоев и смогли обеспечить надлежащий уровень безопасности и антитеррористической защищенности авиагавани.

В связи с распространением недостоверной информации о ресурсах и искажением фактов руководство Шереметьево рассматривает вопрос обращения в суд для защиты деловой репутации.

В субботу, 5 июля, аэропорт приостанавливал вылет самолетов из-за ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра. При этом он принимал лайнеры в штатном режиме. Спустя время ограничительные меры отменили.

В результате в Шереметьево был задержан 241 рейс, отменены 158. Из-за ограничений работы российских аэропортов в последние несколько дней с задержками и отменами перелетов столкнулись не менее 11 тысяч человек.