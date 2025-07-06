Минтранс: аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Воздушные гавани, где уже сняты ограничения на прилет и вылет судов, входят в плановый режим работы. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства транспорта на фоне закрытия сразу нескольких аэропортов в центральной России в субботу, 5 июля.

По данным ведомства, рейсы российских и зарубежных компаний на данный момент обслуживаются согласно плану на день. Как заявляет Минтранс РФ, в аэропорту Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов.

В свою очередь, в аэропорту Пулково было задержано 36 рейсов и еще 87 рейсов отменено. В воздушной гавани Нижнего Новгорода было отменено 12 рейсов.

Однако в настоящее время ситуация постепенно восстанавливается. Массового скопления людей в аэропортах не наблюдается. Очереди, по данным ведомства, фиксируются лишь у касс, где продают билеты.

"Время ожидания до часа", – уточнили в министерстве.

Для стабилизации ситуации привлечены дополнительные сотрудники. Пассажирам предоставляется вода, питание, комнаты матери и ребенка, места для инвалидов, а также пространство для отдыха.

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт обратил внимание на необходимость соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам питания, воды и размещения. Он также попросил Ространснадзор вместе с транспортной прокуратурой взять ситуацию на контроль.

Сейчас временные ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.

Ранее столичный аэропорт Шереметьево предупреждал пассажиров о более длительном ожидании при обслуживании рейсов. Как сообщили в воздушной гаванью, это связано с проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности полетов.

Гавань приостанавливала вылет рейсов днем 5 июля из-за ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра. При этом аэропорт принимал самолеты в штатном режиме.

