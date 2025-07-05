Фото: Москва 24

Столичный аэропорт Шереметьево предупредил о более длительном ожидании при обслуживании рейсов, передает пресс-служба гавани.

Пассажиры могут столкнуться с ожиданием в связи с проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности полетов. Сотрудники авиаузла вместе с перевозчиками предпринимают все необходимые меры для стабилизации графика и ситуации, которая сложилась после ограничения вылетов рейсов. В настоящий момент все отправления обслуживаются в порядке очереди, отмечается в сообщении.

"Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета", – добавила пресс-служба.

Вместе с тем представители аэропорта посоветовали пассажирам уточнять статус отправления или прилета воздушного судна по звонку в колл-центры авиакомпаний.

Гавань приостанавливала вылет рейсов днем 5 июля из-за ограничения в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра. При этом аэропорт принимал самолеты в штатном режиме.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой авиарейсов в столице. Правоохранители будут наблюдать за сложившимися обстоятельствами, чтобы обеспечить права пассажиров и оказать им необходимые услуги. При необходимости пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору ведомства по номеру +7 (916) 555-23-57.