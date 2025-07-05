Самолеты временно не вылетают из аэропорта Шереметьево

Фото: 123RF/TEA

Из аэропорта Шереметьево временно не вылетают рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов. Безопасность полетов – приоритет!" – говорится в сообщении.

По словам Кореняко, данные меры связаны с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта. Ситуация находится на контроле.

При этом по состоянию на 10:20 сообщалось, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании, решения о них принимают авиакомпании.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) вводились в аэропорту Ижевска. Меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

До этого аналогичные меры действовали в петербургском аэропорту Пулково, а также в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.