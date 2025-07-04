Ограничения на полеты распространились на аэропорт Калуги

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Ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, запрет на использование воздушного пространства распространился на авиагавань с целью обеспечения безопасности полетов.

В пятницу, 4 июля, аналогичные меры коснулись аэропортов Перми, Ижевска, Казани, Самары и Нижнекамска. Спустя несколько часов их отменили, и авиагавани вновь начали осуществлять прием и выпуск самолетов.

За время действия ограничительных мер на запасной аэродром был перенаправлен один лайнер, выполнявший рейс в Пермь, и еще два самолета, летящих в столицу Удмуртии.

Также на запасные аэродромы были направлены семь самолетов, летевших в Казань, и один самолет, который должен был приземлиться в Нижнекамске.

В Пермском крае также объявили режим беспилотной опасности из-за инцидентов с дронами в соседних регионах. Местных жителей призвали к внимательности. В случае необходимости они могут обратиться по номеру 112.