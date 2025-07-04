04 июля, 15:28Транспорт
Ограничения на полеты распространились на аэропорт Калуги
Фото: 123RF/serjio74
Ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, запрет на использование воздушного пространства распространился на авиагавань с целью обеспечения безопасности полетов.
В пятницу, 4 июля, аналогичные меры коснулись аэропортов Перми, Ижевска, Казани, Самары и Нижнекамска. Спустя несколько часов их отменили, и авиагавани вновь начали осуществлять прием и выпуск самолетов.
За время действия ограничительных мер на запасной аэродром был перенаправлен один лайнер, выполнявший рейс в Пермь, и еще два самолета, летящих в столицу Удмуртии.
Также на запасные аэродромы были направлены семь самолетов, летевших в Казань, и один самолет, который должен был приземлиться в Нижнекамске.
В Пермском крае также объявили режим беспилотной опасности из-за инцидентов с дронами в соседних регионах. Местных жителей призвали к внимательности. В случае необходимости они могут обратиться по номеру 112.