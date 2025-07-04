Временные ограничения объявлены в аэропорту Ижевска

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Ижевска. Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани и местной компании "Ижавиа".

На фоне мер пассажиров предупредили, что расписание рейсов может быть скорректировано. Им рекомендовали уточнять время вылета на онлайн-табло аэропорта.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту введены временные ограничения на их прием и выпуск.

При этом аналогичные меры действуют в гаванях Самары, Ярославля, Казани и Нижнекамска. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, а также службы гавани переведены на усиленный режим работы.

Кроме того, утром 4 июля ограничения были введены в аэропорту Саратова. Он не принимал и не отправлял рейсы. Позже их сняли.

