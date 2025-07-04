04 июля, 08:08Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Нижнекамска
Фото: 123RF/olgavolodina
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Как он объяснил, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Кроме того, аналогичные ограничения действуют в аэропортах Саратова, Самары, Ярославля и Казани.
Между тем стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля. Такое решение связано с тем, что Иран продлил ограничения в своем столичном аэропорту.