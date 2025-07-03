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03 июля, 22:06 (обновлено 03.07.2025 22:25)

Транспорт

Временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/nexusplexus

Временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), уточнил он. Позже ограничения на прием и выпуск ВС были сняты.

Ранее ограничения на взлет и прием самолетов вводились в аэропорту Нижнекамска и в воздушной гавани Ижевска. Позже аэропорты заработали в обычном режиме.

Уточнялось, что всего за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета – один борт, выполнявший рейс в Ижевск, и еще один – в Нижнекамск.

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