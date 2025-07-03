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Ограничения введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Согласно действующему режиму, авиагавань перестала принимать и выпускать рейсы. Решение о введении мер было принято в целях безопасности полетов.

Подобные запреты с ночи 3 июля касались еще шести авиагаваней в разных регионах страны. В частности, в Тамбове они начали действовать с 02:46 по московскому времени, а ближе к утру охватили аэропорт Саратова. Спустя время их отменили.

Позже ограничения распространились и на аэропорты Самары, Ульяновска, Казани, а также Ижевска. В настоящее время они перестали действовать в первых трех авиагаванях, а в последней все еще не осуществляются прием и отправка самолетов.