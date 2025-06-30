Кабмин РФ одобрил идею сбора средств на реконструкцию аэропортов с авиакомпаний

Фото: 123RF/iakovenko

Кабмин РФ одобрил предложения ввести сбор средств на строительство и реконструкцию аэропортов с авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Предложения оформлены в виде поправок к законопроекту, который уже получил одобрение на первом чтении в Государственной думе. Согласно предлагаемым изменениям, Воздушный кодекс РФ будет дополнен новой статьей "Сбор на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта".

Денежные средства предлагается взимать в определенных аэропортах, список которых должно определить правительство. Для этих целей воздушные гавани объединят по группам – на основании их заявлений и решения кабмина.

При этом аэропорты, с которыми до дня вступления закона в силу были заключены концессионные соглашения о строительстве и/или реконструкции объектов инфраструктуры, не будут включаться в группы.

Также правительство установит, в каком именно порядке будет проводиться сбор и на что пойдут деньги. В случае принятия закона, сбор средств планируют запустить с 1 сентября 2025 года.

Между тем российские транспортные компании могут ввести "период охлаждения" для пассажиров, в рамках которого покупатели смогут бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет. Минтранс уже направил инициативу на рассмотрение в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).