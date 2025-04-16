"Победа" запретила пассажирам смотреть видео и слушать музыку без наушников

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Авиакомпания "Победа" обновила правила поведения пассажиров в самолете во время полета. Теперь им нельзя смотреть видео и слушать музыку без наушников, сообщается на сайте лоукостера.

Как объяснила компания, такие меры сделают полет комфортнее.

"Мы знаем, что многие из вас предпочитают проводить время полета в тишине – отдыхать или заниматься делами, до которых не доходили руки. Именно поэтому "Победа" ввела новое правило", – говорится в сообщении.

Ранее Минтранс предложил ввести "период охлаждения" для пассажиров, в рамках которого покупатели смогут бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет.

По оценкам Союза пассажиров, лишь 2–3% клиентов допускают ошибки при оформлении заказа. Поэтому введение "периода охлаждения" не окажет существенного воздействия на экономику транспортных компаний.

"Аэрофлот" тем временем представил в Минтранс концепцию изменений в Воздушный кодекс, которые закрепляют возможность купить авиабилет на условиях овербукинга и компенсации пассажирам при отказе компании от авиаперевозки.

