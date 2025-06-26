Сотрудник службы безопасности Внуково стал известным в соцсетях благодаря своей внешности

Сотрудник службы безопасности Внуково моментально прославился в соцсетях после того, как пассажирка из Санкт-Петербурга сняла его на видео. Девушка выложила на своей странице ролик, который собрал миллион просмотров за сутки. Некоторые даже писали в комментариях: "Нужно сменить форму на подиум".

Мужчина на видео – Игнатий Ланцов – 23-летний сотрудник группы быстрого реагирования аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.