Депутат Шолохов: полный запрет фотосессий в "Эрмитаже" – оправданная мера

В Санкт-Петербурге блогеров не пустили в "Эрмитаж" из-за "нарядной одежды", заподозрив их в желании провести коммерческую съемку. Впоследствии выяснилось, что девушки действительно сняли рекламу, а музей заявил о планах полностью запретить посетителям фотосессии. Возможно ли ввести подобные ограничения, разбиралась Москва 24.

"Неинтеллигентно, но достаточно эффективно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Алекса fashion influencer

22 марта в Сети завирусился видеоролик блогера Алексы, в котором она рассказала, как ей с подругой отказались продать билеты в "Эрмитаж" из-за внешнего вида. Кассир музея предположила, что "слишком нарядные" посетительницы хотят провести коммерческую съемку, а эта услуга стоит 10 тысяч рублей. На аргумент о том, что у девушек нет профессиональных камер, сотрудница напомнила о возможностях современных смартфонов и попросила их переодеться в "обычную одежду".

По итогу Алексе с подругой все же удалось попасть в "Эрмитаж", причем с них не взяли дополнительную плату. Также изначально девушек поддержали в соцсетях, призвав запустить флешмоб среди посетителей учреждения и начать массово одеваться туда нарядно.

"Почему люди не могут прийти в культурное заведение красивые? Мы с вами должны ходить в джинсах или спортивной одежде? Пусть выгоняют всех, кто делает фото на память", – возмутились в комментариях.

На фоне скандала в самом "Эрмитаже" пояснили, что требование приобретать специальный билет для съемок позволяет "покрывать систему льгот", а также сохранять низкую стоимость входного билета. Кроме того, в музее заявили, что "слишком нарядные" гостьи все же провели "фешен-съемку" для продвижения бренда, несмотря на заверения в отсутствии подобных планов.





из публикации "Эрмитажа" Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу. <...> Новый способ заработать на имени "Эрмитажа" выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно.

В случае же если посетители продолжат злоупотреблять услугой фотосъемок, ее полностью отменят, предупредили в учреждении.

Впоследствии в аккаунте блогера все же появились кадры из музея, а пользователи заметили, что под постом со снимками действительно упоминалось название производителя женской одежды. Блогер же написала, что образ из фирменных вещей оказался "настолько красивым", что ее с подругой не пустили в музей. Из-за этого на девушку обрушилась волна критики: многие сочли, что таким образом она "решила сделать инфоповод" и избежать лишних трат.

"Понятно, все хотят бесплатно контент делать, а потом еще жалуются", – написали в Сети.

"Не делать поблажки"

С точки зрения рекламы "Эрмитаж" является крупным брендом, который крайне выгодно использовать в коммерческих целях. Поэтому полный запрет на фотосессии – оправданная мера, отметил в разговоре с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.





Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре Музей защищен всеми возможными способами, в том числе законодательством России. Все предметы и объекты таких учреждений являются интеллектуальной собственностью, которые находятся под охраной авторского права. И пренебрегать этим нельзя.

К тому же речь идет не просто об общественном, но в первую очередь о культурном месте, которое требует уважительного отношения, считает депутат. И если "делать поблажки" и не принимать во внимание неосторожное поведение посетителей, от "Эрмитажа" "ничего не останется".

"Всем экспонатам, выставленным в "Эрмитаже", по несколько сотен веков, и их важно сохранить для потомков", – подчеркнул Шолохов.

Музей в целом может устанавливать любые правила посещения, поскольку является частным заведением, рассказал радио Business FM юрист Константин Заутренников. В частности, сотрудники вправе самостоятельно классифицировать, какую именно фотосессию пытаются провести гости – коммерческую или некоммерческую.





Константин Заутренников юрист В данном случае очевидно, что героиня нашего сюжета является, во-первых, блогершей, и, наверное, съемка все-таки имела атрибуты именно коммерческой. Четких критериев, естественно, в законе нет, <...> это все определяется в каждом конкретном случае.

То же касается и критериев относительно внешнего вида посетителей, напомнил юрист. По его словам, указывая на "слишком роскошную одежду", представители "Эрмитажа", ориентировались не просто на то, как выглядела девушка, а на "совокупность всех действий", которые указывали, что съемка планировалась именно для заработка.