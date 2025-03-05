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Эрмитаж установит бесплатные дни посещения по праздникам вместо одного фиксированного дня в месяц. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский, сообщает ТАСС.

"Просто бесплатный день нам кажется неинтересным, тем более он не очень работает: получается толкучка, не всегда приходят те, кому хотелось бы", – отметил он.

Пиотровский напомнил, что первый бесплатный день посещения музея в праздники прошел 23 февраля, в День защитника Отечества. По его мнению, посещаемость в этот день была неплохая, но не рекордная. Следующий раз бесплатный день будет 8 марта, в Международный женский день, потом 18 мая – День музеев.

"Примерно шесть у нас уже есть, остальные мы будем по ходу дела выбирать", – добавил гендиректор учреждения.

Посетители 8 марта смогут бесплатно попасть в Главный музейный комплекс и Главный штаб. Чтобы посетить Эрмитаж в этот день, можно заранее оформить бесплатный билет на сайте или получить его в день посещения в кассах, сообщила пресс-служба музея. Однако стоит учесть, что количество праздничных билетов ограничено пропускной способностью экспозиционных комплексов. Один посетитель сможет оформить не более трех бесплатных билетов.

ВДНХ также подготовил 8 марта для гостей выставочного павильона "Макет Москвы" тематическую программу, посвященную Международному женскому дню.

Например, фотоэкспозиция "Москва в женском прочтении" будет посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Также гости павильона примут участие в тематической викторине – она состоится в 13:10, 15:10, 17:10 и 19:10. Все желающие смогут проверить свои знания о столице, победителей викторины ждут памятные призы.