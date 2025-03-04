Станцию "Трубная" столичного метро украсили к 8 Марта

Фото: mosmetro.ru

Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена украсили к Международному женскому дню, 8 Марта. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба Дептранса.

Там появилось более 400 алых роз разного размера. Каждый цветок был изготовлен из пластичного материала, который позволил повторить форму бутонов.

Причем красный цвет был выбран не случайно. Дело в том, что он контрастирует с белым сводом станции, благодаря чему создается праздничная атмосфера.

Ликсутов напомнил, что декорирование "Трубной" уже стало традицией из-за ее расположения. Станция находится вблизи культурных точек притяжения, которые популярны у москвичей и гостей столицы, пояснил он.

"Мы украшаем транспортную инфраструктуру перед крупными государственными и городскими праздниками по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил вице-мэр.

В преддверии 8 Марта в Москве будут проводиться различные мероприятия. Например, в центрах госуслуг "Мои документы" с 5 по 9 марта любой желающий сможет взять и подарить любимой женщине – матери, бабушке, жене – открытки с шедеврами искусств от Пушкинского музея.

Вместе с тем Русская филармония организует 6 марта концерт с 40 артистами в ММКЦ "Коммунарка". В этот же день бизнес-девичник пройдет в центре "Моя работа" на улице Шаболовке.

