04 марта, 09:32Город
Фотовыставки и концерты пройдут в столице в преддверии 8 Марта
Фото: департамент культуры города Москвы
Москвичей и гостей столицы приглашают на фотовыставки и концерты, которые город подготовил к 8 Марта. О программе рассказала заммэра Анастасия Ракова.
"В городе откроются уличные выставки Главархива, посвященные женщинам разных эпох. В центрах госуслуг "Мои документы" с 5 по 9 марта любой желающий сможет взять и подарить любимой женщине – матери, бабушке, жене – открытки с шедеврами искусств от Пушкинского музея. В столичном арт-пространстве Sistema Gallery мы запустим экспозицию фоторабот, посвященных вдохновляющему пути женщин к успеху", – отметила она.
В центрах женского здоровья, а также в центрах госуслуг женщинам 7 марта будут дарить цветы.
В Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре 4 марта открывается уличная выставка. Она будет доступна до 4 апреля. Еще одна экспозиция развернется накануне Международного женского дня по адресу улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1.
Кроме того, Русская филармония организует 6 марта концерт с 40 артистами в ММКЦ "Коммунарка". В этот же день бизнес-девичник пройдет в центре "Моя работа" на улице Шаболовке.
Оркестр столичного главка МЧС РФ выступит в МКНЦ Логинова 7 марта, а оркестр департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности поздравит ГКБ Юдина.
Ранее в школах вместо звонков в преддверии 8 Марта начали включать песни. Школьники слышат фрагменты произведений "Песенка мамонтенка", "Мама – первое слово", "Из чего же…", "Наши мамы", "Дарите женщинам цветы", "Солнечный круг" и других.
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