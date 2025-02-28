Эксперт Сафронова назвала цены на тюльпаны и розы к 8 Марта в 2025 году

28 февраля, 18:44Общество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Тюльпаны к 8 Марта будут стоить до 120 рублей за штуку, а минимальная цена розы составит 300–350. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
По ее словам, в целом к Международному женскому дню стоимость цветов выросла примерно на 5–10%.
В свою очередь, специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") проанализировали для Москвы 24, как меняется ценник на цветы в преддверии Международного женского дня (в период с 1 по 27 февраля).
В частности, средний чек на букет цветов в 2025 году составил 3 917 рублей. Это на 14% выше, чем в 2024-м. В онлайн-магазинах он составил 5 455 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года.
"Розничные цены на цветы продолжают расти. Это связано не только с увеличением закупочной стоимости и логистики, но и с ростом издержек предпринимателей, включая расходы на упаковку, материалы, аренду помещений, заработную плату сотрудников и другие операционные затраты", – отметили аналитики.
Ранее россиянам назвали самые неудачные подарки коллегам к 8 Марта. В качестве презента не стоит рассматривать аромадиффузоры, духи, наборы личной гигиены и намекающие на возраст гаджеты. В частности, приборы для измерения артериального давления. Хорошим подарком станут сертификаты в магазины косметики и парфюмерии, а также сладости, наборы чая, кофе и шоколада.