Эксперт Сафронова назвала цены на тюльпаны и розы к 8 Марта в 2025 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тюльпаны к 8 Марта будут стоить до 120 рублей за штуку, а минимальная цена розы составит 300–350. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, в целом к Международному женскому дню стоимость цветов выросла примерно на 5–10%.



Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Цена тюльпана колеблется от 80 до 120 рублей в зависимости от того, какие это цветы. Если сорт простой, то его возможно приобрести и примерно за 70 рублей, но в основном это около 100 рублей за один цветок. А розы – 300–350 как минимум.

В свою очередь, специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") проанализировали для Москвы 24, как меняется ценник на цветы в преддверии Международного женского дня (в период с 1 по 27 февраля).

В частности, средний чек на букет цветов в 2025 году составил 3 917 рублей. Это на 14% выше, чем в 2024-м. В онлайн-магазинах он составил 5 455 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года.

"Розничные цены на цветы продолжают расти. Это связано не только с увеличением закупочной стоимости и логистики, но и с ростом издержек предпринимателей, включая расходы на упаковку, материалы, аренду помещений, заработную плату сотрудников и другие операционные затраты", – отметили аналитики.

Ранее россиянам назвали самые неудачные подарки коллегам к 8 Марта. В качестве презента не стоит рассматривать аромадиффузоры, духи, наборы личной гигиены и намекающие на возраст гаджеты. В частности, приборы для измерения артериального давления. Хорошим подарком станут сертификаты в магазины косметики и парфюмерии, а также сладости, наборы чая, кофе и шоколада.