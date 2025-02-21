Столичный Депприроды призвал отказаться от покупки раннецветущих дикоросов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нелегальные точки продажи букетов раннецветущих растений начали появляться в Москве. В связи с этим пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы призвала горожан отказаться от покупки дикоросов.

По данным ведомства, раннецветущие растения нелегально привозят из южных регионов России, где представители флоры начинают распускаться уже в конце февраля – начале марта. При этом большинство из появившихся в столице дикоросов быстро вянут в срезанном виде, а на восстановление популяций таких цветов в дикой природе требуется много лет.

В департаменте подчеркнули, что массовая заготовка и продажа редких весенних растений может привести к уничтожению уникальных видов, большинство из которых произрастают только в определенных природных зонах.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что букетам, приобретенным в легальных торговых точках, можно продлить жизнь. Этому будет способствовать правильный срез, минеральная вода и специальные средства.

Эксперт также посоветовала менять воду, как только она становится мутной. При этом необходимо хорошо промыть вазу, стебли цветов и сделать очередной срез.