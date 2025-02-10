Флорист Сафронова: минеральная вода продлит жизнь букету

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Правильный срез, минеральная вода и специальные средства помогут продлить жизнь букету. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Прежде чем поставить цветы в воду, специалист посоветовала обязательно сделать свежий срез с помощью ножа или секатора.

"При этом нельзя резать стебли ножницами, потому что тогда капилляры, сосуды, которые питают цветок, будут просто пережаты. Вода не сможет поступать к цветку, и он будет быстро вянуть", – пояснила эксперт.

Также можно добавлять в воду специальные препараты для продления жизни цветов, которые продаются в магазине, добавила флорист.



Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Из домашних вариантов самый оптимальный – это простая газированная минеральная вода. Содержащийся в ней углекислый газ способствует тому, что цветы дольше живут.

Менять воду нужно, как только она становится мутной. При этом необходимо хорошо промыть вазу, стебли цветов и сделать очередной срез.

Также специалист посоветовала размещать цветы вдали от отопления и сквозняков.

"Когда вы ставите букет, лучше чтобы рядом не было яблок. С их поверхности испаряется этилен, и он вредно действует на цветы, то есть они быстрее вянут", – указала флорист.

Ранее Сафронова сообщила о росте цен на цветы в Москве к 14 февраля. По ее словам, небольшой букет на День всех влюбленных обойдется в среднем в 3 тысячи рублей. Это на 15% дороже по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на праздник дарят розы. Розничная стоимость средней кустовой составила 450 рублей, а одноголовая обойдется в 300 рублей.