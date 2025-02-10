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10 февраля, 08:30

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Флорист Сафронова: минеральная вода продлит жизнь букету

Флорист рассказала, как продлить жизнь букету

Фото: 123RF/mariiaboiko

Правильный срез, минеральная вода и специальные средства помогут продлить жизнь букету. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Прежде чем поставить цветы в воду, специалист посоветовала обязательно сделать свежий срез с помощью ножа или секатора.

"При этом нельзя резать стебли ножницами, потому что тогда капилляры, сосуды, которые питают цветок, будут просто пережаты. Вода не сможет поступать к цветку, и он будет быстро вянуть", – пояснила эксперт.

Также можно добавлять в воду специальные препараты для продления жизни цветов, которые продаются в магазине, добавила флорист.

Из домашних вариантов самый оптимальный – это простая газированная минеральная вода. Содержащийся в ней углекислый газ способствует тому, что цветы дольше живут.
Валентина Сафронова
президент Ассоциации российских флористов

Менять воду нужно, как только она становится мутной. При этом необходимо хорошо промыть вазу, стебли цветов и сделать очередной срез.

Также специалист посоветовала размещать цветы вдали от отопления и сквозняков.

"Когда вы ставите букет, лучше чтобы рядом не было яблок. С их поверхности испаряется этилен, и он вредно действует на цветы, то есть они быстрее вянут", – указала флорист.

Ранее Сафронова сообщила о росте цен на цветы в Москве к 14 февраля. По ее словам, небольшой букет на День всех влюбленных обойдется в среднем в 3 тысячи рублей. Это на 15% дороже по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на праздник дарят розы. Розничная стоимость средней кустовой составила 450 рублей, а одноголовая обойдется в 300 рублей.

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