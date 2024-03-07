Советы эксперта, которые помогут собрать идеальный недорогой букет на 8 Марта

Цветы – один из важнейших атрибутов Международного женского дня. Как самостоятельно собрать красивый букет, который точно понравится прекрасной половине человечества, Москва 24 спросила у эксперта.
Гениальное – просто
Самый простой и беспроигрышный вариант – собрать на 8 Марта букет из одного вида традиционных весенних цветов. Например, тюльпанов, гиацинтов или нарциссов, рассказала Москве 24 флорист-декоратор, основатель школы флористики Елена Попова.
Прежде чем создавать букет, обязательно надо очистить стебли от нижних листьев – тогда они не помешают в точке сборки. Это нужно и для того, чтобы он дольше простоял – попавшая в воду листва начнет быстро гнить, объяснила эксперт.
Удачное сочетание
Если хочется сделать более сложный букет, можно соединить в нем тюльпаны с нарциссами, гиацинтами, кустовыми розами или фрезией и разбавить композицию зеленью – фисташкой или эвкалиптом. Такие сочетания должны смотреться очень интересно, отметила Елена Попова.
С этим растением можно собрать совсем небольшие, но эффектные композиции. Например, взять одну веточку розовой генисты и добавить к ней по три желтых тюльпана и розовых гиацинта. Есть вариант сыграть на контрасте, соединив белые генисту и тюльпаны с несколькими фиолетовыми анемонами. Также интересное сочетание – розовые генисты и гиацинты с ярко-фиолетовыми гвоздиками, перечислила флорист-декоратор.
Упаковка не мелочь
К упаковке букета стоит отнестись внимательно: она может как подчеркнуть его красоту, так и все испортить, предупредила Елена Попова.
В упаковке букета хорошо использовать сразу два материала. Например, прекрасно будет смотреться белая бумага тишью с оливковой или серой пленкой либо бежевая пленка с шоколадным тишью.
Еще один важный нюанс – размер упаковки. Достаточно, чтобы она возвышалась над соцветиями на два-четыре сантиметра. Тогда букет визуально не потеряется в ее объемах, но будет защищен, пока мужчина донесет его получательнице, заключила специалист.
Читайте также
- От роз до "растрепышей": во сколько обойдется трендовый букет на 8 Марта
- Жене, коллеге, маме: как выбрать идеальный подарок на 8 Марта