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07 марта, 09:51

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Советы эксперта, которые помогут собрать идеальный недорогой букет на 8 Марта

Пора за цветами: как самостоятельно собрать красивый букет на 8 Марта

Цветы – один из важнейших атрибутов Международного женского дня. Как самостоятельно собрать красивый букет, который точно понравится прекрасной половине человечества, Москва 24 спросила у эксперта.

Гениальное – просто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самый простой и беспроигрышный вариант – собрать на 8 Марта букет из одного вида традиционных весенних цветов. Например, тюльпанов, гиацинтов или нарциссов, рассказала Москве 24 флорист-декоратор, основатель школы флористики Елена Попова.

Чтобы букет смотрелся эффектно, советую взять от 19 до 33 цветков и собрать в композицию по спирали. Для этого первый стебель надо положить прямо, а все последующие укладывать под небольшим углом, чтобы их верхняя часть уходила левее центра, а нижняя – правее.
Елена Попова
флорист-декоратор

Прежде чем создавать букет, обязательно надо очистить стебли от нижних листьев – тогда они не помешают в точке сборки. Это нужно и для того, чтобы он дольше простоял – попавшая в воду листва начнет быстро гнить, объяснила эксперт.

Удачное сочетание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если хочется сделать более сложный букет, можно соединить в нем тюльпаны с нарциссами, гиацинтами, кустовыми розами или фрезией и разбавить композицию зеленью – фисташкой или эвкалиптом. Такие сочетания должны смотреться очень интересно, отметила Елена Попова.

Идеальным выбором для букетов на 8 Марта станет гениста: эти нежные изящные веточки с миниатюрными цветами добавят яркости. Плюс они источают тонкий сладкий аромат и обладают завидной стойкостью – могут сохранять свою красоту до двух недель.
Елена Попова
флорист-декоратор

С этим растением можно собрать совсем небольшие, но эффектные композиции. Например, взять одну веточку розовой генисты и добавить к ней по три желтых тюльпана и розовых гиацинта. Есть вариант сыграть на контрасте, соединив белые генисту и тюльпаны с несколькими фиолетовыми анемонами. Также интересное сочетание – розовые генисты и гиацинты с ярко-фиолетовыми гвоздиками, перечислила флорист-декоратор.

Упаковка не мелочь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К упаковке букета стоит отнестись внимательно: она может как подчеркнуть его красоту, так и все испортить, предупредила Елена Попова.

Не надо использовать яркие, ядовитые оттенки. Они будут перетягивать взгляд на себя, и букет "потеряется" на таком активном фоне. Идеальный вариант – спокойные, нейтральные оттенки. Они не отвлекут внимание от цветов, а, напротив, подчеркнут их красоту и уникальность.
Елена Попова
флорист-декоратор

В упаковке букета хорошо использовать сразу два материала. Например, прекрасно будет смотреться белая бумага тишью с оливковой или серой пленкой либо бежевая пленка с шоколадным тишью.

Еще один важный нюанс – размер упаковки. Достаточно, чтобы она возвышалась над соцветиями на два-четыре сантиметра. Тогда букет визуально не потеряется в ее объемах, но будет защищен, пока мужчина донесет его получательнице, заключила специалист.

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Трошина Любовь

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