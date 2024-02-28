Флористы назвали стоимость трендовых букетов на 8 Марта в 2024 году

Средняя стоимость букета к 8 Марта может ощутимо вырасти по сравнению с прошлым годом, предупреждают аналитики. Разбираемся вместе с экспертами, во сколько в итоге обойдутся цветы к празднику и какие тренды сейчас в топе на флористическом рынке.

Сэкономить не получится?

Средняя стоимость букета к Международному женскому дню может вырасти на 15–20% по сравнению с 2023 годом, рассказали аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По данным исследования, с 1 по 19 февраля 2024-го россияне в среднем тратили 2 632 рубля за букет, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Стоимость цветов в интернет-магазинах составила 3 336 рублей, показав годовой рост на 20%.

В первый месяц весны цена традиционно подскакивает из-за высокого спроса, объясняют эксперты: в период с 1 по 7 марта прошлого года средняя стоимость цветов выросла относительно февраля на 25%, до 2 803 рублей. При такой динамике в марте 2024-го цена букетов может составить 3 200–3 400 рублей.

Что касается поставок, то больше всего в этом году в страну ввозят розы (5,3 тысячи тонн), хризантемы (2,8 тысячи) и гвоздики (780 тонн). Около 90% цветов приезжает из Нидерландов (5,2 тысячи тонн), Эквадора (4,8 тысячи) и Кении (940 тонн), рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). Там уточнили, что в преддверии 8 Марта каждый день оформляется от 300 тонн свежих цветов.

Флористы наготове

В этом году дефицита каких-либо цветов не ожидается. Даже если возникнут задержки с поставками из-за рубежа, флористы закупят тюльпаны у отечественных фермеров, рассказала Москве 24 сооснователь студии декора и флористики "Элементы прекрасного" Вера Азарова.



Вера Азарова сооснователь студии декора и флористики Краснодарский край предлагает огромное количество сортовых тюльпанов по приемлемым ценам и с широкой цветовой гаммой. Даже если голландские цветы не приедут кому-то вовремя, всегда можно найти российскую альтернативу на биржах или фермерских хозяйствах.

По словам флориста, средняя цена одного тюльпана на 8 Марта составит 150–160 рублей. В сетевых магазинах можно будет найти предложения по 110–120, а в бутиках цены могут достичь и 160–200 рублей. Стоимость зависит от региона поставок и формата точки продажи.

"Что касается роз, у нас есть четыре основных поставщика: длинные большие розы из Эквадора, кустовые из Кении, российские розы, которые пока уступают по сроку хранения, но не по аромату и красоте. Плюс в этом году добавились цветы из Азербайджана", – уточнила эксперт.

Розы длиной 70–80 сантиметров обойдутся в 350–400 рублей, цветок 40–50 сантиметров будет стоить 160–180 рублей. Стоимость кустовой зависит от сорта и высоты и варьируется от 350 до 450 рублей. В свою очередь, в бутиках цены будут выше на 50–100 рублей, сказала Азарова.

Владелица магазина "Модный цветок" Елена Золотарева в беседе с Москвой 24 привела похожие расценки.



Елена Золотарева владелица магазина цветов Стоимость эквадорской розы 60 сантиметров – от 250 рублей. Голландский тюльпан оценивается от 120 до 300 рублей на рынке. Цены на букеты в этом году, конечно, выросли из-за курса доллара и логистики. В среднем букет может обойтись в 3 500–5 000 рублей.

Помимо роз и тюльпанов, можно выбрать множество других весенних цветов для букета: нарциссы, гиацинты, мимоза, рассказала Москве 24 флорист студии Green Queen Любовь Долотина.

"В этом году нарциссы будут стоить 120–130 рублей за штуку, гиацинты – 250–300 рублей, анемона – 300 рублей, ранункулюс – 600–700 рублей. Большая ветка мимозы обойдется в 500 рублей, а маленькая – в 200–300", – уточнила эксперт.

По ее словам, чтобы сэкономить, можно обратить внимание на композиции, которые собираются заранее из коротких цветов и стоят на витрине готовые. Их примерная стоимость – от 2 000 рублей.

Неряшливость и ветви

В целом, по словам сооснователя студии флористики Веры Азаровой, сейчас покупатели не стремятся брать букеты из алых роз одной высоты. В тренде – немного неряшливые букеты, луковичные растения и ветви.



Вера Азарова сооснователь студии декора и флористики Абсолютный тренд последнего года – луковичные растения, которые не срезаются, а высаживаются в декоративное кашпо. Это могут быть крокусы, гиацинты, мини-тюльпаны, нарциссы, амариллисы. Получается своеобразная лесная полянка цветов.

Вторая тенденция, которая набирает популярность последние три года, – это "букеты-растрепыши" ассиметричной формы из цветов и зелени разного размера.

И еще один тренд последних лет – букеты из цветочных веток: вишневых, магнолий, мимозы. Из них получаются лаконичные и стильные композиции, которые будут выигрышно смотреться на фоне привычных роз и тюльпанов.