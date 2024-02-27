Розы, хризантемы и гвоздики больше всего ввозят в РФ перед 8 Марта

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Таможенники в преддверии Международного женского дня каждый день оформляют от 300 тонн свежих цветов. Основной объем прибывает из Нидерландов, Эквадора и Кении. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Там отметили, что оформление растений идет штатно и быстро, цветы выпускаются в течение четырех часов, почти 63% деклараций – в автоматическом режиме. Больше всего в страну ввозят розы (5,3 тысячи тонн), хризантемы (2,8 тысячи) и гвоздики (780 тонн). Около 90% цветов приезжает из Нидерландов (5,2 тысячи тонн), Эквадора (4,8 тысячи) и Кении (940 тонн), указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что наибольший объем декларирования проводится в Московской (6,5 тысячи тонн), Северо-Западной электронных таможнях (4,6 тысячи). Кроме того, в этом году средняя цена розы составляет около 50 рублей за цветок, однако цена в магазинах может сильно отличаться, предупредили в ведомстве. Доля корректировок таможенной стоимости цветочной продукции не превышает 7% от общего декларационного массива.

Уточняется, что за два месяца текущего года таможенники оформили свыше 12,5 тысячи тонн свежесрезанных цветов. Сумма таможенных платежей – 2,2 миллиарда рублей, средний уровень таможенной стоимости цветов – 7,28 доллара за килограмм.

Ранее аналитики сказали, что средняя цена букета к 8 Марта может вырасти на 15–20% по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, стоимость может вырасти не только из-за роста закупочных цен, но и из-за издержек на упаковку, расходные материалы, оплату труда, аренду помещений, удорожания посадочного материала, оборудования и курса валют.

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