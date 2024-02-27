Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход в Музей Победы на Поклонной горе для женщин 8 марта будет бесплатным. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В этот день запланирована праздничная программа: концерты, экскурсии и мастер-классы для детей по изготовлению открыток. Например, все желающие могут посетить выставку "Подвиг армии". Все мероприятия начнутся в 14:00.

"Гости узнают новые и интересные факты о судьбах героинь, чье мужество и самоотверженность приближали Победу, – Зои Космодемьянской, Ольги Берггольц, Дины Волкац, "ночных ведьм" и других. Бесплатные программы пройдут в 14:00 и 16:00, необходима предварительная регистрация", – уточнили в пресс-службе.

При этом в 15:00 в зале Полководцев пройдет концерт фортепианной музыки, а в 16:15 в киноконцертном зале "Жуков" начнется музыкальная программа "О ком поют мужчины".

Ранее сообщалось, что 27 февраля пройдет фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес", который состоится в рамках выставки-форума "Россия" в павильоне № 75 на ВДНХ. Начнется фестиваль с "Московского бизнес-квартирника" в зоне культурных проектов. Гостями станут основательницы собственного дела и финалистки программы "Мама-предприниматель". Затем состоится концерт группы "Москвичка" и модный показ дизайнера Анны Злотко.



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