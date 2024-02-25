Фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес" пройдет на выставке "Россия" 27 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей пригласили посетить фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес", который состоится в рамках выставки-форума "Россия" в павильоне № 75 на ВДНХ 27 февраля. О мероприятии рассказала руководитель столичного департамента предпринимательства Кристина Кострома.

"Для тех, кого интересует, как сегодня Москва помогает мамам, которые занимаются предпринимательством, выступят женщины, открывшие свой бизнес. Они поделятся своими историями успеха, расскажут, с какими трудностями столкнулись и как их удалось преодолеть", – отметила она.

Начнется фестиваль с "Московского бизнес-квартирника" в зоне культурных проектов. Гостями станут основательницы собственного дела и финалистки программы "Мама-предприниматель". Затем состоится концерт группы "Москвичка" и модный показ дизайнера Анны Злотко.

На мероприятии также выступит глава компании-разработчика инновационных решений для медицины Инна Бондарева. Ее основная деятельность – цифровизация здравоохранения.

Узнать о мерах поддержки МСП можно будет на региональных стендах. Желающие могут принять участие в бизнес-играх и мастер-классах. Также для гостей будут выступать студенческие команды КВН.

Ранее "Техноград" на ВДНХ пригласил на фестиваль "Работа без стресса". Он будет проходить на ВДНХ 2 марта с 10:30 до 17:00.

В рамках лекций слушателям расскажут о способах поддержки мотивации и профилактике профессионального выгорания. Также для участников предусмотрена возможность индивидуальной встречи с психологами.



Самозанятые принесли в бюджет Москвы 24 млрд руб за пять лет