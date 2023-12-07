Международный форум BRICS+ Fashion Summit объединил 3,5 млн человек в Москве

Фото: Агентство креативных индустрий

Международный форум BRICS+ Fashion Summit завершился в Москве, его гостями и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек. Мероприятие объединило основателей брендов, дизайнеров, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, коллекции 100 российских и 30 зарубежных брендов, в том числе из Бразилии, Турции, Китая, Аргентины, Нигерии и Индии, были представлены в шоуруме для бизнеса.

Заммэра уточнила, что профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. По ее словам, на данный момент обсуждаются сделки на общую сумму 250 миллионов рублей.

Подчеркивается, что общая площадь застройки – более 106 тысяч квадратных метров. Основная программа состоялась в "Паркинг Галерее" и в концертном зале "Зарядье".

В деловой части саммита поучаствовали 220 спикеров из Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Выступления посмотрели 12 тысяч человек.

Самыми популярными оказались пленарные сессии, которые были посвящены масштабированию модных предприятий на новые рынки, использованию современных технологий в отрасли, а также методикам подготовки профильных специалистов.

Кроме того, состоялись 98 сессий от экспертов международного уровня, мастер-классы, тематическая выставка, лекции. На знаковых столичных площадках прошли 14 показов. Модели представили 325 образов.

Отмечается, что фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts был организован в центре креативных индустрий "Артплей". Также более 20 столичных магазинов и бутиков, а также 30 ресторанов и баров города присоединились к Московской ночи моды.

Форум открылся 28 ноября. Россию на мероприятии представили производители Москвы, Волгограда, Красноярска, Перми, Санкт-Петербурга и других городов.

Между тем оборот модных столичных компаний превышает 150 миллиардов рублей в год. По данным Сергуниной, в глобальном рейтинге модных городов Москва занимает девятое место.

"Актуальный репортаж": BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве