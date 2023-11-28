Международный форум BRICS+ Fashion Summit открылся в Москве

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Международный форум BRICS+ Fashion Summit открылся в столице, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, количество стран, которые принимают участие в событии, увеличилось почти в два раза. Всего с 28 ноября по 2 декабря в столицу приедут более 60 делегаций из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.



"Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов", – сказала Сергунина.

Всего в программе форума примут участие более 200 спикеров, включая представителей профильных ассоциаций, брендов, производителей, оптовиков и других лиц отрасли. В результате саммит объединит дизайнеров, экспертов и блогеров индустрии из разных стран мира, уточнила заммэра.

В частности, в парке "Зарядье" состоится B2B-шоурум, на котором 130 брендов из 20 стран покажут авторские коллекции одежды, обуви и других аксессуаров. РФ на мероприятии представят производители Москвы, Волгограда, Красноярска, Перми, Санкт-Петербурга и других городов. А среди иностранных предпринимателей отмечаются фирмы из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.

"Российский рынок огромен, и выход на него всегда входил в наши планы. Заглядывая вперед, я вижу значительный потенциал для будущего долгосрочного сотрудничества между нашими странами", – заявил основатель известного аргентино-бельгийского бренда Хуан Эрнандес Даэлс.

Также дизайнеры 12 стран покажут свои авторские коллекции на подиуме. Помимо "Зарядья", модные показы пройдут в Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.



До этого стало известно, что зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть модный показ аргентинского бренда SADAELS в рамках форума. В числе участников также заявлены китайский и египетский бренды CHNNYU и Hany El Behairy Couture, а также бразильский дизайнер Lucas Leão и модельер из ЮАР David Tlale.

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