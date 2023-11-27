Москва онлайн: аргентинскую моду покажут на Международном форуме BRICS + Fashion Summit



28 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть модный показ аргентинского бренда SADAELS в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit. Корреспондент Анна Луговская побывает за кулисами шоу и пообщается с участниками.

Международный форум BRICS + Fashion Summit будет проходить до 2 декабря. Он будет включать в себя не только показы, но и деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и многое другое.

Свои коллекции на подиуме представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию. Показы будут проходить в "Зарядье", Доме Пашкова, РГБ и Государственном историческом музее.

В числе участников модных показов – китайский бренд нестандартной классики CHNNYU, бразильский дизайнер яркой одежды Lucas Leão, египетский бренд высокой моды Hany El Behairy Couture, один из самых известных модельеров ЮАР David Tlale.

Смотрите прямую трансляцию 28 ноября в 17:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.