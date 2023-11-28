Оборот модного бизнеса Москвы превышает 150 млрд рублей в год

Фото: Пресс-служба Аппарата мэра и Правительства Москвы

Оборот модных столичных компаний превышает 150 миллиардов рублей в год. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут", – рассказала Сергунина.

В глобальном рейтинге модных городов Москва занимает девятое место. Для достижения результата город предоставляет компаниям поддержку. Они могут воспользоваться инструментами для запуска и развития своего дела.

Одной из популярных мер поддержки является программа "Сделано в Москве". Благодаря ей предприниматели могут онлайн выставлять свои товары и услуги. Сейчас участниками программы являются 4,4 тысячи предпринимателей.

Помимо онлайн-торговли, производители могут представить товары на площадках в крупных торговых центрах. С начала 2023 года предприниматели продали более 20 тысяч товаров на сумму 27,8 миллиона рублей.

Те, кто только желает открыть собственное дело, могут пройти обучение по профильным программам. С 2021 года участие в них приняли более двух тысяч человек.

С 28 ноября по 2 декабря в Москве проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit. В нем примут участие гости более чем из 60 стран мира. В программе форума примут участие более 200 спикеров, включая представителей профильных ассоциаций, брендов, производителей, оптовиков и других лиц отрасли.

