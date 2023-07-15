На Сокольнической линии метро запустили поезд, посвященный моде и культуре стран БРИКС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском метрополитене по Сокольнической линии запустили тематический поезд, посвященный моде и культуре стран БРИКС. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В каждом вагоне поезда можно будет узнать о высокой и повседневной моде, показах знаменитых дизайнеров, а также о культуре Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России. Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы", – передает портал mos.ru слова Ликсутова.

По словам заммэра, вагон посвященный России, оформлен в серо-синих цветах, а также украшен русским узором – орепеем. Вагон, посвященный Китаю, выполнен в красном цвете. Его оформили древним китайским орнаментом в виде прямоугольников. Также узнать о моде ЮАР пассажиры смогут в вагоне зеленого цвета. Он выделяется из-за ставшего востребованным в последние годы африканскому орнаменту.

Кроме того, вагон, посвященный Индии, оформлен в нежно-голубых оттенках с мандалами – геометрическими узорами из повторяющихся элементов. В свою очередь, малинового цвета вагон Бразилии. Его цвет напоминает о ярких костюмах и традициях этой страны. На стенах вагона разместили информацию о знаменитых дизайнерах и модных показах Бразилии.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, одним из ведущих направлений для стран БРИКС выступает модная индустрия.

"Запуск необычного поезда, посвященного тематике этих государств, приурочен к новому этапу международного сотрудничества в сфере креативных индустрий между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР", – сказал Фурсин.

На mos.ru добавили, что российские дизайнеры предложили идею оформления поезда и закрытого модного показа, который прошел на станции метро "Воробьевы горы".

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что карты "Тройка" с новым тематическим дизайном появились по случаю 100-летию Театра Моссовета. Приобрести карту можно в кассах по продаже проездных билетов на Кольцевой линии. Тираж новой "Тройки" ограничен.

Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро