Представители креативной индустрии столицы вышли на рынки 20 дружественных государств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные компании креативной индустрии за последние 2 года стали активно сотрудничать с более чем 20 странами мира. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

"Столичные предприниматели активно осваивают рынки Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других государств. Одним из ключевых направлений стал Таиланд. В этой стране пользуются популярностью российские фильмы, мультипликация и дизайнерские решения", – уточнила она.

Крупные проекты индустрии связаны с кинематографом, модой и легкой промышленностью. Впервые на азиатские рынки отрасли столица вышла в декабре 2022 года во время Недели дизайна в тайском городе Чиангмай. Тогда гости мероприятия увидели российские мультфильмы "Три кота", "Смешарики" и "Фиксики", а также художественные фильмы "Спутник" и "Большой", сказала она.

Продолжением сотрудничества послужила Международная неделя дизайна в Бангкоке в феврале 2023 года. На ней были представлены отраслевые бренды. Зарубежные покупатели так заинтересовались продукцией одной из фирм, выпускающей элементы декора и театральные костюмы с подсветкой, что компания сейчас готовится к размещению товаров на маркетплейсах Таиланда и других стран, подчеркнула Сергунина.

"Кроме того, результатом разностороннего взаимодействия Москвы и Бангкока стали два соглашения о партнерстве – с Текстильным институтом и с Агентством креативной экономики Таиланда", – уточнили в пресс-службе.

В ноябре в тайский кинопрокат намерены выпустить проекты крупной отечественной кинокомпании. Кроме того, в рамках сотрудничества с Таиландом планируется выпуск сериала "Прицесса Сиама", реалити-шоу и полнометражного кинофильма.



Кроме прочего, благодаря онлайн-платформе "Центр материалов" в России появился портал, который объединил дизайнеров и производителей материалов из 10 стран мира. Ключевыми партнерами являются Турция и Узбекистан, рассказала заммэра.

Ранее Сергунина отмечала, что участники столичного проекта "Академия инноваторов" получили доступ к карте запросов крупных компаний на разработку технологических решений. Пользователи могут сами выбрать заказы, откликнуться и подготовить свои предложения, уточняла она.

Прием заявок на гранты для экспортеров начался в столице