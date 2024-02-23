Вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вторая Московская неделя моды пройдет в столице с 1 по 8 марта. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" и в павильоне № 75 на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что 1 и 8 марта состоятся коллективные показы отечественных дизайнеров с участием артистов. В ЦВЗ "Манеж" показы пройдут со 2 по 7 марта, свои коллекции покажут дизайнеры из Москвы, Санкт-Петебурга, Мурманска, Улан-Удэ и других российских городов. В рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписали на форуме BRICS+ Fashion Summit, в показах примут участие и иностранные модельеры.

В дни показов с 13:00 до 21:00 в ЦВЗ "Манеж" будет работать маркет, где посетители смогут купить одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там же откроется В2В-шоурум – профессиональная площадка, ориентированная на представителей бизнес-сообщества.

Кроме того, в ЦВЗ "Манеж" гости могут посетить лекторий "Прошлое, настоящее и будущее моды в России". Эксперты модной индустрии в формате паблик-токов, дискуссий и лекций расскажут о навыках прогнозирования трендов, русском следе в мировой моде, современных трендах в мультимедиа, диджитал-моде и другом. Чтобы посетить лекторий, нужна регистрация, которая откроется ближе к началу мероприятия на сайте Московской недели моды.

В павильоне № 75 на ВДНХ состоятся открытые показы, на которых дизайнеры из Уфы, Элисты, Казани, Самары, Кирова и других городов РФ представят свои новые коллекции.

Уточняется, что на участие в мероприятии поступило 1 038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов страны, их рассмотрел экспертный совет. Приглашения участвовать в модных показах получили свыше 120 дизайнеров, в том числе 68 – в открытом маркете, 50 – в B2B-шоуруме.

Ранее сообщалось, что порядка 170 тысяч человек посетили Московскую неделю моды и красоты, которая прошла в декабре 2023 года. Тогда косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания представили 359 российских производителей, 90 дистрибьюторов иностранных марок и 12 международных компаний.

Более тысячи заявок поступило на участие во второй Московской неделе моды