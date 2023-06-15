Продажи брендов – участников программы "Сделано в Москве" выросли на 26%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К маю этого года продажи компаний, которые являются участниками программы "Сделано в Москве", выросли на 26%. Предприятия представляют свою продукцию на одноименной онлайн-платформе, специальных витринах маркетплейсов России и мероприятиях. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Благодаря различным инструментам поддержки предприниматели повышают узнаваемость своего бренда, расширяют аудиторию и увеличивают оборот", – рассказала она.

На данный момент площадка онлайн-платформы "Сделано в Москве" насчитывает более 1,5 миллиона уникальных посетителей, на ней представлены 12 тысяч различных товаров в 35 категориях, добавила Сергунина.

По ее словам, брендированные витрины также есть на российских маркетплейсах, пользователям представлены свыше 1,1 тысячи компаний и 1,5 миллиона товаров, производимого в Москве. Общая сумма сделок превысила 36 миллионов рублей.

Также продукция столичных производителей выставляется в торговых центрах, на различных форумах, фестивалях и других мероприятиях. Заммэра привела в пример площадки Московской недели интерьера и дизайна, маркеты Московской недели моды, оптовую ярмарку "Текстильлегпром", Geek Picnic, фестивали "Московская весна" и "Пасхальный дар".

В мае этого года среднемесячный доход компаний, представивших свою продукцию на офлайн-площадках, увеличился на 22%, подчеркнула она.

Сергунина отметила, что всего за один день работы бизнес-маркетов "Сделано в Москве", организованных совместно со "Сбером", объем продаж 14 предприятий составил около 1,8 миллиона рублей. Один из молодых брендов, производящий товары для дома, реализовал продукцию на 425 тысяч рублей.

Она рассказала, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) город подписал соглашения о сотрудничестве с Кировской областью и Республикой Коми. Москва сможет помочь новым партнерам реализовать такую же программу.

Также с 2017 года в столице реализовывается программа, позволяющая продавать столичные товары за рубежом под единым брендом Made in Moscow. За это время на международных выставках были представлены свыше 1,5 тысячи столичных компаний, отметила заместитель градоначальника. Продукция была представлена в Саудовской Аравии, Индии, ЮАР и других государствах.

Подчеркивается, что более 1,1 тысячи предприятий под единым брендом разместили продукцию и услуги на онлайн-витринах зарубежных маркетплейсов, в том числе в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и странах СНГ. Сумма заключенных предпринимателями контрактов превысила 11 миллиардов рублей.

"С учетом обстановки на внешних рынках город переориентировался на работу с дружественными странами. В этом году компании из разных отраслей – от технологического сектора до производства продуктов питания – представят свои товары на выставках в Индии, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других государствах-партнерах", сообщила Сергунина.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие больше 80 столичных компаний.

Он отметил, что мероприятие стало отличным вариантом для производителей из Москвы, включая молодые компании и малоизвестные бренды. Программа позволит увеличить узнаваемость товара и рассказать о нем тысячам горожанам.



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