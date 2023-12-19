Более 170 тысяч человек посетили Московскую неделю моды и красоты

Фото: пресс-служба ДПиИР

Свыше 170 тысяч человек посетили подошедшую к финалу Московскую неделю моды и красоты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале "Манеж". Там косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания представили 359 российских производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний.

"За четыре дня программу посетили больше 170 тысяч жителей и гостей города. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта "Сделано в Москве", – заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В пресс-службе добавили, что на стенде "Сделано в Москве" можно было увидеть продукцию 19 компаний, еще 35 фирм разместили свои товары на индивидуальных витринах. В деловую программу вошло порядка 50 тематических сессий с участием российских и зарубежных специалистов.

В рамках мероприятия эксперты подняли ряд вопросов: как меняется индустрия красоты, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем. В настоящее время в бьюти-отрасли Москвы деятельность осуществляют около 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что составляет 12% от всех участников российского рынка, уточнили в департаменте.

Самый многочисленный сегмент – сфера услуг, где работают свыше 14 тысяч предприятий. Наиболее высокий темп развития показывает производственный сектор. По данным департамента, за пять лет он вырос на 58% – почти до тысячи предприятий. Они занимаются декоративной косметикой, натуральными средствами для ухода за волосами, кожей лица и тела и многим другим.

По словам Сергуниной, в настоящее время в Москве базируется четверть российских производителей товаров для красоты. На столичные компании, продолжила вице-мэр, приходится половина всего оборота сегмента в РФ.

Ранее Сергунина рассказала, что столичные бизнесмены при поддержке Москвы посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. Заммэра уточнила, что за семь лет 1,8 тысячи компаний города поучаствовали в международных деловых событиях.

Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в столичных супермаркетах