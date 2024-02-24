"Техноград" на ВДНХ пригласил на фестиваль "Работа без стресса"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Фестиваль "Работа без стресса" будет проходить в павильоне "Цифра. Техноград" на ВДНХ 2 марта с 10:30 до 17:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всех желающих приглашают посетить лекции экспертов и тренинги. Слушателям расскажут о способах поддержки мотивации и профилактике профессионального выгорания. Также в рамках фестиваля пройдут встречи с психологами.

Вход на мероприятие бесплатный, однако требуется регистрация.

На площадке "Технограда" будут выступать 10 экспертов – это психологи, карьерные консультанты и бизнес-тренеры. Вместе с участниками фестиваля они проработают стрессовые ситуации, которые могут возникать на работе.

Начнется фестиваль в 11:00 с практикума на тему профессионального выгорания. Специалист объяснит, почему человек может резко потерять интерес к своей профессиональной деятельности.

После этого пройдет серия интерактивных лекций, посвященных конфликтам в коллективе, причинам смены сферы трудовой деятельности и психологическому балансу.

Параллельно эксперты будут проводить индивидуальные консультации. Для личной встречи необходимо получить бесплатный билет на стойке регистрации до начала фестиваля.

Среди спикеров будут коучи Наталья Прахова, Ольга Сухарева и Оксана Ястребова, а также психологи Ксения Чачина и Наира Арутюнова.

Ранее центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ провел онлайн-курс "Эффективные переговоры для жизни и бизнеса".

Участникам рассказали о существующих стратегиях проведения успешных переговоров. Слушатели смогли изучить речевые приемы, которые помогают корректно строить диалоги. В рамках мероприятия участники поговорили об эмоциях, которые испытывают люди при проведении переговоров. Также были раскрыты причины страха, раздражения и нервозности.



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